رعد و برق و وزش باد برای مناطق جنوبی و مرکزی در راه است .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای تقویت فعالیت سامانه بارشی در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان از صبح چهارشنبه، ۲۰ آبان تا عصر همان روز خبر داد و گفت: بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد، در شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، خفر، سروستان، جهرم، فسا، استهبان و کوار پیش‌بینی می‌شود.

محمد علیزاده با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان فارس، اظهار کرد: این هشدار در پی تقویت سامانه بارشی و در ادامه هشدار سطح زرد شماره ۴۴ مورخ ۱۸ آبان صادر شده است و فعالیت این سامانه از صبح چهارشنبه، ۲۰ آبان آغاز می‌شود و تا عصر همان روز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نوع مخاطره این سامانه بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد است، افزود: نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان، به‌ویژه شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، خفر، سروستان، جهرم، فسا، استهبان و کوار، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

علیزاده درباره آثار احتمالی فعالیت این سامانه بارشی هشدار داد: لغزندگی جاده‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس با توصیه به احتیاط در ترددهای جاده‌ای، بیان کرد: شهروندان از تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر را به زمان دیگری موکول کنند. همچنین رعایت احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا گفت: امروز، سه‌شنبه ۱۹ آبان، جوی آرام و پایدار و بدون بارندگی در استان فارس حاکم است، اما از صبح چهارشنبه، ۲۰ آبان تا اواخر وقت، آسمان استان به‌تدریج ابری می‌شود و در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

علیزاده افزود: پس از عبور سامانه بارشی، کاهش دما در استان رخ می‌دهد و صبح پنجشنبه، ۲۱ آبان، در مناطقی که بارندگی داشته‌اند، به‌ویژه گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۲ آبان و همچنین اوایل هفته آینده بارندگی در استان پیش‌بینی نمی‌شود، درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: در شبانه‌روز گذشته، صفاشهر با دمای منفی ۲ درجه سردترین و فورگ داراب با دمای ۲۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان فارس بوده‌اند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس ادامه داد: در همین بازه زمانی، دمای هوای شیراز در بیشینه به ۲۰ درجه و در کمینه به چهار درجه سانتی‌گراد رسید.