در پی بارشهای اخیر؛
ورود ۲۰ میلیون متر مکعب آب به سد کوثر گچساران با سخاوت آسمان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد از مناسب بودن میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر و ورود ۲۰ میلیون مترمکعب آب به سد کوثر گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اسلام مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه حجم کنونی مخزن سد کوثر ۴۰۴ میلیون مترمکعب است، گفت: طی بارش های اخیر میزان آب ورودی به مخزن این سد، ۲۰ میلیون مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، دبی ورودی سد کوثر را ۲۹ مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجی را نیز ۷.۵۱ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد.
قدمی در خصوص آبگیری طرح های تغذیه مصنوعی های استان نیز گفت: طی بارش اخیر، ۱۱۵ هزار مترمکعب به صورت روانآب وارد طرح های تغذیه مصنوعی گرگدا، ناصرآباد و شیخ خواجه در شهرستان گچساران شده و هزارو۵۰ مترمکعب نیز ورودی به تغذیه مصنوعی های تنگ سپو و تنگ هیگون در شهرستان کهگیلویه داشته ایم.