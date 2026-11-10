مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد از مناسب بودن میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر و ورود ۲۰ میلیون مترمکعب آب به سد کوثر گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اسلام مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه حجم کنونی مخزن سد کوثر ۴۰۴ میلیون مترمکعب است، گفت: طی بارش های اخیر میزان آب ورودی به مخزن این سد، ۲۰ میلیون مترمکعب بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، دبی ورودی سد کوثر را ۲۹ مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجی را نیز ۷.۵۱ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد.