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رئیس کارگروه قرآن کریم کمیته فرهنگی اربعین، از تصویب سند جامع فعالیتهای قرآنی اربعین حسینی خبر داد و گفت: این سند با هدف انسجامبخشی، هماهنگی و ارتقای فعالیتهای قرآنی در ایام اربعین و در طول سال تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد موجانی با تشریح روند تدوین و تصویب سند جامع فعالیتهای قرآنی اربعین حسینی اظهار کرد: پیشنهاد و پیشنویس این سند در هفتادمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن کریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با موضوع بررسی برنامههای قرآنی اربعین مطرح شد و پس از آن، جلسات کارشناسی متعددی با حضور مسئولان و صاحبنظران قرآنی برگزار شد.
وی افزود: این جلسات با مشارکت کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم، شورای عالی قرآن، کمیته فعالیتهای قرآنی ستاد اربعین و جمعی از خبرگان قرآنی برگزار شد و پیشنویس سند پس از بررسیهای کارشناسی، به تأیید شورای عالی قرآن و کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم رسید.
رئیس کارگروه قرآن کریم کمیته فرهنگی اربعین ادامه داد: در مرحله بعد، این سند به کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ارجاع شد و طی چندین جلسه، مفاد آن با سند جامع فرهنگی اربعین، مصوب دفتر مقام معظم رهبری، تطبیق داده شد. پس از بحث و بررسیهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی پیشنهادی برای طرح در کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن کریم ارسال شد.
موجانی با اشاره به تصویب این سند در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون خاطرنشان کرد: پس از طرح سند و دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای اعضا و صاحبنظران کمیسیون، سند جامع فعالیتهای قرآنی اربعین حسینی به تصویب رسید.
وی در تشریح اهداف کلان این سند گفت: تبدیل مراسم اربعین حسینی به محیطی برای انس با قرآن کریم، نمایش پیوند دو ثقل گرانبهای قرآن و عترت و ترویج و تبیین معارف وحیانی، از مهمترین اهداف کلان این سند به شمار میرود.
رئیس کارگروه قرآن کریم کمیته فرهنگی اربعین با اشاره به اهداف خرد و راهبردهای پیشبینیشده در این سند اظهار کرد: تبلیغ مبانی قرآنی قیام عاشورای حسینی و تبیین گفتمان استکبارستیزی و مقاومت اسلامی با بهرهگیری از ظرفیت مبلغان قرآنی و هنر مقدس تلاوت قرآن کریم، از جمله محورهای مهم این سند است.
وی فراهمسازی زمینه انس و آشنایی زائران با مفاهیم و معارف قرآن، دعاها و زیارات در مسیر اربعین و گفتمانسازی برای ترویج سبک زندگی قرآنی و موحدانه را از دیگر اهداف این سند برشمرد.
موجانی ارتقای نقش موکبها بهعنوان پایگاههای قرآنی، بهرهگیری از ظرفیت قاریان، حافظان، هنرمندان، مبلغان و نخبگان قرآنی ملل مختلف برای ایجاد نشاط معنوی و پاسخگویی به انتظارات و نیازهای معنوی زائران با سنین، سطوح فرهنگی و ملیتهای گوناگون را از دیگر محورهای پیشبینیشده در این سند عنوان کرد.
وی افزود: نمایش و تقویت همگرایی و وحدت اسلامی با محوریت قرآن کریم بهعنوان ریسمان مستحکم الهی، شبکهسازی میان فعالان قرآنی با استفاده از ظرفیت قاریان، نخبگان قرآنی و هنری و فناوریهای نوین و همچنین استمرار فعالیتهای قرآنی در طول سال و پیوند دادن این فعالیتها با مراسم اربعین، از دیگر اهداف مهم سند جامع فعالیتهای قرآنی اربعین است.
موجانی در پایان با تأکید بر اهمیت تصویب این سند تصریح کرد: تصویب سند جامع فعالیتهای قرآنی اربعین میتواند زمینهساز انسجام و هماهنگی بیشتر دستگاهها و مجموعههای فعال در عرصه قرآن کریم شود و به توسعه کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی، هم در ایام اربعین و هم در سایر مناسبتهای قرآنی در طول سال، کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای مفاد این سند، زمینه مشارکت گستردهتر قاریان، حافظان، فعالان و نخبگان قرآنی از ملتهای مختلف اسلامی در خدمت به زائران و گسترش معارف قرآن کریم در پرتو نهضت حضرت سیدالشهدا (ع) فراهم شود.