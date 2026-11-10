اداره‌کل دادگستری استان مرکزی: بیش از یک‌سوم پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف، به صلح و سازش ختم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از یک‌سوم پرونده‌های شورای حل اختلاف استان مرکزی به صلح و سازش ختم می‌شود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در امور شورای حل اختلاف از سازش در بیش از یک‌سوم پرونده‌های ورودی به این شورا خبر داد.

خدابخشی گفت: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۸ هزار و ۷۲۵ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع شده که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۴۷۴ پرونده به صلح و سازش منجر شده است.

او افزود: در حال حاضر ۵۲ شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان فعالیت دارند و این شورا از سال ۱۳۸۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.