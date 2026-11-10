معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های خراسان رضوی از اشتغال ۳۵ درصد زندانیان استان خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای حمایت از خانواده زندانیان و کارآفرینان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی کیانی، در سفر به بردسکن و حضور در نخستین دوره مسابقات مهارتی ویژه خانواده زندانیان این شهرستان، با تأکید بر ضرورت توانمندسازی خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: حمایت از این خانواده‌ها با مشارکت خیران و بازاریان شهرستان‌ها انجام می‌شود و انجمن‌های حمایت از زندانیان با اتکا به ظرفیت خیران، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های معیشتی و ایجاد زمینه استقلال مالی این خانواده‌ها دارند.

وی برگزاری مسابقات مهارتی ویژه خانواده زندانیان را فرصتی برای شناسایی توانمندی‌ها و فراهم کردن زمینه اشتغال آنان دانست و افزود: افرادی که در این مسابقات مهارت و توانایی خود را نشان دهند، می‌توانند از تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و دستیابی به استقلال اقتصادی بهره‌مند شوند.

کیانی با اشاره به حمایت از کارآفرینان برای ایجاد اشتغال زندانیان بیان کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی برای کارآفرینان تا سقف چهار میلیارد تومان و متناسب با طرح ارائه‌شده پرداخت می‌شود که بر اساس دستورالعمل، به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات، باید زمینه اشتغال یک زندانی فراهم شود و حداقل دستمزد روزانه ۶۵۰ هزار تومان نیز برای فرد شاغل در نظر گرفته شود.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های خراسان رضوی ادامه داد: در سال گذشته ۱۰۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای حمایت از خانواده زندانیان و کارآفرینان پرداخت شده است و در کنار آن، برای زندانیان آزادشده نیز تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده تا با استفاده از مهارت‌هایی که در دوران حبس فراگرفته‌اند، بتوانند زندگی مستقلی را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۵ درصد زندانیان خراسان رضوی مشغول به کار هستند، افزود: میانگین درآمد ماهانه زندانیان شاغل بیش از هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های شخصی، می‌تواند به معیشت خانواده‌های آنان نیز کمک کند.

کیانی با اشاره به برنامه‌های حمایتی پس از آزادی زندانیان تصریح کرد: اداره مراقبت بعد از خروج، با هدف جلوگیری از بازگشت افراد به چرخه آسیب‌های اجتماعی، حمایت‌های اشتغال‌زایی، معیشتی، درمانی، تحصیلی و حقوقی را دنبال می‌کند تا زندانیان آزادشده بتوانند به‌تدریج روی پای خود بایستند و به زندگی عادی بازگردند.

وی اصلاح و تربیت را مهم‌ترین مأموریت امروز زندان‌ها دانست و گفت: برنامه‌های اصلاحی از بدو ورود زندانی آغاز می‌شود و با غربالگری روان‌شناختی، شناسایی نیاز‌های درمانی و ارائه خدمات سلامت جسمی و روانی، زمینه بازپروری افراد فراهم می‌شود.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آموزش‌های رسمی از سوادآموزی تا مقاطع دانشگاهی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، فعالیت‌های ورزشی و حرفه‌آموزی از جمله برنامه‌های مستمر در زندان‌های استان است. هم‌اکنون ۷۰ روحانی در زندان‌های خراسان رضوی در سه نوبت نماز جماعت برگزار می‌کنند و دو مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در زندان مشهد و اردوگاه چناران فعال است.

کیانی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در بازگشت موفق زندانیان به جامعه افزود: گواهینامه‌های مهارتی صادرشده برای زندانیان فاقد مشخصات و نشانه‌های مرتبط با زندان است تا افراد پس از آزادی بتوانند بدون نگرانی از برچسب اجتماعی، از مهارت‌های خود برای ورود به بازار کار استفاده کنند.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های خراسان رضوی در پایان با تأکید بر اثربخشی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی گفت: ارزیابی ما نشان می‌دهد اثربخشی این برنامه‌ها در محیط زندان بیش از ۹۰ درصد است، اما موفقیت نهایی زمانی محقق می‌شود که زندانی پس از آزادی نیز در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و فرصت اشتغال و زندگی سالم برای او فراهم شود.