مردم شهرک آزمایش ایلام با وجود صدور سند واحد‌های مسکونی، همچنان از نداشتن خیابان و کوچه آسفالت و اجرا نشدن طرح فاضلاب شهری گلایه دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساکنان شهرک آزمایش ایلام می‌گویند هرچند سند مالکیت واحد‌های مسکونی آنان صادر شده است، اما خیابان‌ها و کوچه‌های این محله همچنان خاکی و بدون آسفالت باقی مانده‌اند.

به گفته آنان، یکی دیگر از مشکلات قدیمی این محله، اجرا نشدن طرح فاضلاب شهری است که مشکلات زیست‌محیطی و بوی نامطبوع را برای ساکنان به همراه داشته است.

این در حالی است که مردم این محله بار‌ها مشکلات خود را به مسئولان شهری منتقل کرده‌اند، اما تاکنون اقدام عملی برای رفع آنها انجام نشده است.