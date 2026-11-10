نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی ساخت بیمارستان غزالی، خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیرین برای تامین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، طی بازدید از پروژه ساخت بیمارستان غزالی — جایگزین بیمارستان روان‌پزشکی ۲۲ بهمن — بر ضرورت تزریق فوری بودجه و مشارکت گسترده خیرین و دستگاه‌های اجرایی برای اتمام این پروژه تأکید کرد. وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی این طرح و نیاز به حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، خواستار هم‌افزایی شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از تأخیر بیشتر در بهره‌برداری از این مرکز درمانی شد.