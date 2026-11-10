به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ایام دهه فاطمیه و میزبانی خراسان شمالی از ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، مصطفی فروتن، مشاور رئیس و مدیرکل امور ایثارگران کمیته امداد امام خمینی، در سفری دو روزه همراه با مدیرکل کمیته امداد استان، در برنامه‌های فرهنگی، اجرایی و آیین‌های تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران حضور یافت.

الهی‌راد، مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام ایثارگران گفت: قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان کارکنان و مددجویان باید همواره مورد توجه قرار گیرد و این فرهنگ ارزشمند در مجموعه نهادینه شود.

در ادامه و در قالب طرح «سپاس»، مشاور امور ایثارگران کمیته امداد با حضور در شهرستان سملقان، از خانواده سردار شهید پاکدل، پدر یکی از همکاران کمیته امداد استان و همچنین خانواده بسیجی شهید بهشتی از بازنشستگان این نهاد دیدار و از مقام والای شهدا و صبر و ایثار خانواده‌های معظم آنان تجلیل کرد.

مشاور رئیس و مدیرکل امور ایثارگران کمیته امداد با اشاره به روحیه انقلابی امدادگران گفت: امدادگران کمیته امداد بی‌منت و با اعتقاد راسخ، پای آرمان‌های انقلاب و خدمت به ولی‌نعمتان ایستاده‌اند.همچنین حضور مردم در صحنه و خیابان‌ها نشانه وفاداری مردم به ولایت است که این همبستگی و همراهی مردم نقش مهمی در حفظ انسجام و امنیت کشور داشته است.

شایان ذکر است؛ کمیته امداد خراسان شمالی روز جمعه میزبان یکی از ۶ شهید گمنامی خواهد بود.