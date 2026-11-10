دبیر جایزه جهانی صدر با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف این جایزه فراتر از حضور در عرصه بین‌المللی، اثرگذاری است، از استقبال خوب آثار در کمیته ویژه نظریات رهبر شهید خبر داد و گفت: قدمی کوچک، اما موثر در راستای ترویج و نشر نظریات رهبر شهید در عرصه بین‌المللی برداشته‌ایم.

حجت‌الاسلام حامد رفعتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در بیان اهداف این جایزه، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف جایزه جهانی صدر، فراتر از حضور در عرصه بین‌المللی، اثرگذاری است. ما شاید گاهی حضور در عرصه بین‌الملل داشته باشیم و کتاب‌هایمان در یک انتشارات خارجی ترجمه یا چاپ شود، اما نتوانسته به مرحله اثرگذاری برسد.

وی افزود: ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دنبال ایجاد زمینه‌هایی برای اثرگذاری هستیم؛ به‌طور دقیق‌تر، افق‌گشایی در لایه نخبگانی نظریه‌پردازی را دنبال می‌کنیم.

دبیر جایزه جهانی صدر با اشاره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: پس از شهادت قائد شهید، نظریات رهبر شهید برای عرصه بین‌المللی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما تبدیل شد.

وی تصریح کرد: اساسا جایزه جهانی صدر ناظر بر چالش‌های جهانی، مسائل جهانی و موضوعات معاصر بین‌المللی است. رهبری در حوزه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی، اعم از حکمرانی اسلامی، مدیریت و سایر مباحث، در درس‌های تخصصی، سخنرانی‌های عمومی و محافل علمی مطالبی را بیان فرموده‌اند که هر کدام می‌تواند به‌عنوان یک نظریه تلقی شود و ارائه جهانی داشته باشد.

حجت‌الاسلام رفعتی با اشاره به آمار‌های اولیه، گفت: طبق آماری که تاکنون در اختیار داریم، کمیته ویژه نظریات رهبر شهید آثار خوبی دریافت کرده است و ما بسیار خوشبین هستیم که بتوانیم قدمی کوچک، اما موثر در راستای ترویج و نشر نظریات رهبر شهید در عرصه بین‌المللی ایفا کنیم.