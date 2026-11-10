برگزاری آیین «هم عهدی» در جوار پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه یاسوج
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی یاسوج از برگزاری آیین «هم عهدی» با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امیر حسین دهقانی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی یاسوج، با اشاره به برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید گمنام و هم عهدی با ولایت در ایام فاطمیه گفت: این برنامه با هدف تجدید بیعت با آرمانهای والای شهدا و در پاسخ به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.
دهقانی افزود: شهدا با نثار خون پاک خود در مسیر انقلاب اسلامی، از ارزشها و آرمانهای این سرزمین دفاع کردند و ما وظیفه داریم با گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، راه و آرمان آنان را زنده نگه داریم.
وی با بیان اینکه این مراسم با حضور دانشجویان و دانشگاهیان شهر یاسوج برگزار شد، اضافه کرد: در این اجتماع، شرکتکنندگان با امضای عهدنامه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید عهد با شهدا تأکید کردند.