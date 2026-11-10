به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امیر حسین دهقانی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی یاسوج، با اشاره به برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید گمنام و هم عهدی با ولایت در ایام فاطمیه گفت: این برنامه با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های والای شهدا و در پاسخ به رهنمود‌های رهبر انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.

دهقانی افزود: شهدا با نثار خون پاک خود در مسیر انقلاب اسلامی، از ارزش‌ها و آرمان‌های این سرزمین دفاع کردند و ما وظیفه داریم با گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، راه و آرمان آنان را زنده نگه داریم.