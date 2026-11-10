به گزارش خبرگزاری صدا وسیما,، این نمایشگاه علاوه بر بازخوانی عملکردها، بستری استراتژیک برای ارائه دستاورد‌های تحولی و طرح‌های نوآورانه‌ای است که توانسته‌اند آموزه‌های قرآن و عترت (ع) را به عرصه زندگی فردی و اجتماعی مردم وارد کنند.

از تمامی نهاد‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و مردمی، مراکز دینی، حوزوی، علمی و دانشگاهی، شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و قرآنی در سطوح ملی و بین‌المللی دعوت شده تا با ارائه ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود در این رویداد بزرگ، در تبیین پیام‌های وحیانی مشارکت کنند.

محور‌های اصلی مشارکت در نمایشگاه این دوره از نمایشگاه، با تمرکز بر موضوعات روز و نیاز‌های جامعه، محور‌های متنوعی را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قرآن و ارتباطات فرهنگی: تبیین معارف قرآن و عترت و گفت‌وگوی تمدن‌ها.

بخش ویژه «قائد شهید امت»: تبیین اندیشه و سیره قرآنی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی).

قرآن و علم: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (مانند هوش مصنوعی) در حوزه قرآن و عترت.

قرآن و رسانه: انتقال پیام‌های قرآنی در عرصه‌های رسانه‌ای نوین.

قرآن و سبک زندگی: الگو‌های موفق در تحقق سبک زندگی ایرانی-اسلامی و تقویت خانواده.

قرآن و اقتدار ملی: تقویت تاب‌آوری، مقاومت و انسجام ملی بر اساس آموزه‌های وحیانی.

قرآن، فرهنگ و هنر: ارائه محصولات خلاقانه در هنر‌های تجسمی، ادبی، سینمایی و صنایع دستی با الهام از قرآن.

قرآن و نسل جدید: طراحی برنامه‌ها و سرگرمی‌های جذاب برای کودکان و نوجوانان با ابزار‌های مدرن.

شرایط و شیوه ارسال درخواست علاقه‌مندان به مشارکت، لازم است با رویکردی «تحول‌آفرین»، «خدمت محور» و دارای «تجربه اجرایی موفق»، طرح‌های خود را ارسال کنند.

فرآیند ثبت‌نام و ارسال پیشنهاد‌ها از طریق سامانه رسمی نمایشگاه به نشانی www.iqfa.ir انجام می‌شود.

پس از بررسی و پذیرش اولیه پیشنهاد‌های واصله، از صاحبان طرح جهت ارائه جزئیات تکمیلی و تبادل نظر دعوت به عمل خواهد آمد.

