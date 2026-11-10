به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده امروز در آیین تکریم و معارفه امام جمعه جزیره هرمز گفت: اشتغال و مسکن از مهم‌ترین مسائل مردم هرمز به شمار می‌رود و انتظار می‌رود مسئولان با برنامه‌ریزی جدی و اقدامات عملی، زمینه رفع این مشکلات و تثبیت جمعیت بومی جزیره را فراهم کنند.

وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت در جزیره هرمز افزود: از استاندار هرمزگان به‌صورت جدی می‌خواهم موضوع تأمین بنزین مورد نیاز مردم و سوخت صیادان جزیره را پیگیری کرده و برای رفع مشکلات موجود اقدام فوری انجام دهد؛ چراکه مسائل مرتبط با معیشت مردم نباید معطل فرایند‌های طولانی اداری و تصمیم‌گیری‌های زمان‌بر باقی بماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه اقتصاد جزیره هرمز نباید صرفاً به گردشگری وابسته باشد، گفت: گردشگری با وجود ظرفیت‌های ارزشمند خود، در برابر بحران‌هایی همچون شیوع بیماری کرونا، جنگ و سایر شرایط پیش‌بینی‌نشده آسیب‌پذیر است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وابستگی معیشت مردم به یک فعالیت اقتصادی، می‌تواند امنیت شغلی و درآمدی خانوار‌ها را با چالش مواجه کند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی جزیره افزود: باید ظرفیت‌های بومی و زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار و مولد در هرمز شناسایی و فعال شود تا مردم این جزیره بتوانند با برخورداری از فرصت‌های مناسب اقتصادی، زندگی و فعالیت خود را در زادگاهشان ادامه دهند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و نقش راهبردی جزیره هرمز در دفاع از مرز‌های کشور خاطرنشان کرد: جزیره هرمز همواره یکی از پیشانی‌های دفاع از سرزمین ایران بوده و مردم این جزیره در مقاطع مختلف تاریخی، نقش ارزشمند خود را در صیانت از مرز و بوم به‌خوبی ایفا کرده‌اند.

امام جمعه بندرعباس با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان نظامی برخاسته از جزیره هرمز بیان کرد: پیشینه پرافتخار مردم این جزیره در دفاع از کشور، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان هرمزگان است و امروز نیز باید با تقویت زیرساخت‌های زندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رسیدگی به مطالبات ساکنان، شرایط ماندگاری این مرزداران در جزیره فراهم شود.

وی تأکید کرد: مردم هرمز در طول تاریخ سهم خود را در دفاع از کشور و پاسداری از منافع ملی ادا کرده‌اند و اکنون نوبت مسئولان و مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی است که با حضور مؤثر در میدان و پاسخگویی عملی به مطالبات مردم، مسئولیت خود را در قبال این جزیره راهبردی انجام دهند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به پیگیری مسائل جزیره هرمز در سال‌های گذشته گفت: امام شهید (ره) در مقاطع مختلف نسبت به وضعیت جزیره هرمز و ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم آن تذکراتی به مسئولان داده بودند.

وی افزود: در سال‌های گذشته نیز طی نامه‌ای، بخشی از مشکلات مردم هرمزگان را به همراه راهکار‌های پیشنهادی برای رفع آنها به محضر امام شهید ارائه کردم که پس از مطالعه نامه، دستور پیگیری مسائل و مشکلات مطرح‌شده را صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان همچنین با اشاره به جایگاه نهاد امامت جمعه در نظام اسلامی گفت: ائمه جمعه از بازوان مهم جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و باید با شناخت دقیق مسائل جامعه، در تبیین دیدگاه‌ها، منویات و اهداف ولی‌امر مسلمین و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

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وی با تأکید بر ضرورت نقد سازنده و منصفانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: نقدی که با هدف اصلاح امور، کمک به دولت و رفع موانع خدمت‌رسانی به مردم مطرح شود، نه‌تنها تضعیف دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه می‌تواند به شناسایی کاستی‌ها، اصلاح تصمیمات و افزایش کارآمدی مجموعه مدیریتی کشور کمک کند.

در پایان این مراسم از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین رستاخیز قدردانی و حجت‌الاسلام والمسلمین نجاتی‌زاده به عنوان امام جمعه جدید جزیره هرمز معرفی شد.