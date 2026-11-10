نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام و استاندار ایلام در دیدار با مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، خواستار تسریع در نصب سامانه کمک‌ناوبری DVOR، افزایش تعداد پرواز‌ها و توسعه زیرساخت‌های فرودگاه ایلام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این دیدار که با محوریت ارتقای زیرساخت‌های فرودگاه ایلام برگزار شد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام و استاندار ایلام، نصب سامانه کمک‌ناوبری DVOR، افزایش پرواز‌ها و توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه ایمنی را به‌عنوان مطالبات اصلی استان مطرح کردند.

مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به موقعیت راهبردی ایلام و اهمیت مرز مهران به‌عنوان یکی از مسیر‌های اصلی تردد زائران، توسعه فرودگاه ایلام را از اولویت‌های این شرکت برشمرد.

وی بر آمادگی شرکت فرودگاه‌ها برای حمایت و همکاری در ارتقای زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه ایمنی، و افزایش پرواز‌ها تأکید کرد و با اشاره به ضرورت نوسازی تجهیزات کمک‌ناوبری فرودگاه ایلام، خواستار پیگیری نصب سامانه DVOR از نسل جدید و جایگزینی آن با سامانه موجود شد.

تسریع در ساخت پاویون فرودگاه ایلام نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.