نمایشگاه «پاتوق فاطمی» با هدف آشنایی نسل نوجوان و نونهال با ابعاد زندگانی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در قالب ۱۵ غرفه تخصصی در استان قم گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حجت‌الاسلام هادی فرزانه موحد، مدیر نمایشگاه پاتوق فاطمی، با اشاره به رویکرد تربیتی این رویداد گفت: این نمایشگاه ویژه دانش‌آموزان و در دو بخش مجزای دختران و پسران راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در این غرفه‌ها برنامه‌های متنوعی از جمله داستان‌گویی، نوجوان‌تی‌وی، عرضه صنایع دستی، اجرای تئاتر فاطمی و گروه‌های سرود، برگزاری مسابقات فرهنگی و نشست‌های تخصصی «یک فنجان گفت‌و‌گو» پیرامون شناخت شخصیت حضرت زهرا (س) تدارک دیده شده است.

این نمایشگاه از هفدهم آبان جنب میدان شهید محلاتی آغاز به کار کرده است و تا بیست‌ویکم آبان، مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، همه‌روزه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰ پذیرای عموم نوجوانان و علاقه‌مندان خواهد بود.