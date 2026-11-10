رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، از حمایت رسانه ملی و پوشش پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نامه بر نقش رسانه ملی در انعکاس افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی و ترویج فرهنگ امید و خودباوری تأکید شده است.

متن کامل نامه غفور کارگری به پیمان جبلی به شرح زیر است:

«خداوند متعال را شاکریم که کاروان ورزش پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پارا آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ با نام پرافتخار «جان‌فدای ایران قوی» و شعار «به‌یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب»، حضوری متمایز با پیام‌های فرهنگی انسانی و ملی را به نمایش گذاشت.

همراهی آنا جهانگرد، دختر جانباز ۹ ساله و دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان جلوه‌ا‌ی از پیوند اقتدار و ایستادگی ایران، مظلومیت کودکان و غنای فرهنگی و تمدنی کشورمان بود؛ مفاهیمی‌که در قالب برنامه‌های فرهنگی، هویت بصری و دیپلماسی هنری کاروان تجلی یافت و فرزندان ایران در کنار این پیام ماندگار، با کسب ۱۰۲ مدال (۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز)، بار‌ها پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز درآوردند و سرود جمهوری اسلامی ایران را در آوردگاه این رقابت‌ها طنین‌انداز کردند.

بی‌تردید، رسانه ملی در بازتاب جلوه‌های غرورآفرین توانمندی و اراده فرزندان ایران و ترویج فرهنگ امید و خودباوری نقشی بی‌بدیل داشت. خرید حق پخش مسابقات و اعزام تیمی تخصصی از بخش‌های مختلف سازمان به محل برگزاری بازی‌ها با فراهم آوردن زمینه پخش زنده رقابت‌ها و پوشش میدانی مسابقات، با وجود مشکلات و موانع فراوان که از طرف میزبان ایجاد شده بود، فرصتی ارزشمند برای انعکاس شایسته افتخارآفرینی قهرمانان پارالمپیکی و همراهی مردم با آنان فراهم آورد.

در همین راستا، به نمایندگی از خانواده بزرگ ورزش پارالمپیک ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از حمایت و اهتمام حضرت‌عالی و مجموعه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در پوشش شایسته پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ابراز می‌دارم.

در این میان مدیریت و راهبری برادر عزیزم آقای سینا معتضدی، مدیر محترم شبکه ورزش سیما، سهم بسزایی در انسجام و ارتقای کیفیت پوشش رسانه‌ای این رویداد داشت.

بدین‌وسیله از تلاش‌های ایشان و تمامی مدیران، خبرنگاران، گزارشگران، تصویربرداران و عوامل فنی و اجرایی سازمان صداوسیما که در تحقق این پوشش رسانه‌ای نقش‌آفرین بودند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

امید است با استمرار این رویکرد حمایتی، تعامل و همکاری میان رسانه ملی و کمیته ملی پارالمپیک بیش‌ازپیش گسترش یافته و شاهد انعکاس شایسته‌تر ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و افتخارات ورزش پارالمپیکی کشور در عرصه ملی و بین‌الملل باشیم.»