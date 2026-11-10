وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با رئیس رگولاتوری برزیل، با اعلام حمایت ایران از نامزدی این کشور در انتخابات اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری تأکید کرد.

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری‌های ارتباطی و فناورانه

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری‌های ارتباطی و فناورانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ITU Plenipotentiary Conference ۲۰۲۶ – PP-۲۶) در دوحه؛ با کارلوس مانوئل بایگوری رگولاتوری برزیل، دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

حمایت ایران از نامزدی برزیل در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات

هاشمی در این دیدار با تأکید بر اهمیت حفظ ماهیت تخصصی و غیرسیاسی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، حمایت جمهوری اسلامی ایران از نامزدی برزیل برای عضویت در شورای این اتحادیه، هیئت مقررات رادیویی و تصدی سمت معاون دبیرکل را اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به همکاری‌های دو کشور در مجامع بین‌المللی، خواستار حمایت هیئت برزیلی از قطعنامه‌های پیشنهادی ایران در اجلاس شد.

گسترش همکاری‌های فناورانه و ارتباطی

وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور، توسعه همکاری در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی، شبکه‌های فیبر نوری، مراکز داده، هوش مصنوعی و امنیت سایبری را از زمینه‌های مناسب برای تعاملات مشترک برشمرد.

توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تبادل تجربیات تخصصی، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، همکاری در فناوری‌های فضایی و کاربرد‌های ماهواره‌ای و تقویت ارتباط میان شرکت‌های فناور و بخش خصوصی دو کشور از دیگر محور‌های پیشنهادی هاشمی بود.

وی همچنین با معرفی ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، از رئیس رگولاتوری برزیل برای سفر به تهران و بازدید از توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور دعوت کرد.

هاشمی در بخش دیگری از این دیدار، حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و هدف قرار گرفتن شهروندان و زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم کرد و بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها تأکید کرد.

علاقه‌مندی برزیل به توسعه همکاری‌های دوجانبه

رئیس رگولاتوری برزیل نیز با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، بر علاقه‌مندی این کشور به گسترش تعاملات با ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد. وی تقویت همکاری میان نهاد‌های تخصصی، شرکت‌های فناور و مراکز علمی دو کشور را زمینه‌ساز اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک دانست.

کارلوس مانوئل بایگوری همچنین با قدردانی از مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از همکاری‌های چندجانبه و رویکرد سازنده کشورمان در مجامعی همچون بریکس و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، از اعلام حمایت ایران از نامزدی برزیل برای تصدی سمت معاون دبیرکل این اتحادیه قدردانی کرد و این حمایت را نشانه‌ای از روابط دوستانه و همکاری‌های دو کشور دانست.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیأتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. دیدار‌های دوجانبه با وزیران و مقام‌های ارشد کشور‌های مختلف و بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین از محور‌های این سفر است.