معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به جهانی شدن گفتمان مقاومت اسلامی، اعلام کرد: جایزه جهانی صدر به دنبال عرضه گفتمان‌های جهانی اسلام ناب از جمله گفتمان‌های عدالت، عقلانیت، معنویت، کرامت انسانی و محبت به سراسر جهان است.

حجت‌الاسلام سید مفید حسینی کوهساری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به تحولات روز عالم و جهانی شدن گفتمان مقاومت ایران اسلامی، گفت: امروزه شاهدیم که هزاران تجمع از سوی شیعیان، مسلمانان و حتی غیرمسلمانان در جای‌جای دنیا برای دفاع از گفتمان مقاومت، دفاع از ملت فلسطین و دفاع از کشور ما و همچنین محکومیت ترامپ و نتانیاهو برگزار شده است. این نشان می‌دهد که گفتمان مقاومت به گفتمانی جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: اسلام دارای گفتمان‌های جهانی متعددی است که گفتمان مقاومت یکی از آنهاست. جایزه صدر به دنبال آن است که گفتمان‌های جهانی اسلام ناب را به دنیا عرضه کند؛ گفتمان‌هایی مانند عدالت، عقلانیت، معنویت، کرامت انسانی، فطرت، انسانیت، محبت، عشق، عرفان و معنویت اسلامی.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه تاکید کرد: عرضه این گفتمان‌ها بر گردن ماست و مسئولیت ماست که بتوانیم آنها را به دنیا عرضه کنیم و در جایزه جهانی صدر به دنبال چنین فرصت‌هایی هستیم.