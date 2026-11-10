در نشست مسئولان حوزه راه و شهرسازی استان همدان، راهکار‌های تسریع در تکمیل واحد‌های مسکونی کوی پرواز، بهسازی محله باغ‌نظر فامنین و احیای بافت تاریخی همدان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بررسی مسائل زمین، مسکن و توسعه شهری همدان و فامنین با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، نماینده مردم این دو شهرستان در مجلس و جمعی از مدیران استانی و شهری برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای رفع موانع فنی و اجرایی طرح مسکونی کوی پرواز همدان با هدف تسریع در تحویل واحدها و پاسخ‌گویی به مطالبات متقاضیان بررسی شد.

همچنین بازنگری طرح جامع فامنین و اختصاص قیر حمایتی برای بهسازی محله باغ‌نظر از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن کارکنان و کارگران صنایع آینده فامنین، از جمله مجتمع پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک نیز در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، بر اجرای طرح اتصال میدان باباطاهر به میدان بوعلی‌سینا با هدف احیای بافت تاریخی، حفظ هویت فرهنگی و تقویت ظرفیت گردشگری همدان تأکید شد.