حضور مستمر و ۲۵۴ شبه مردم در تجمعات خیابانی در حمایت از انقلاب اسلامی، به پدیده‌ای مبدل شده است که ضمن به حیرت وا داشتن ناظران جهانی، محاسبات نظام سلطه را با شکستی سنگین مواجه ساخته است.

شب های روشن قم به سکوی دویست و پنجاه و چهار رسید؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، محافل اطلاعاتی و طراحی‌های دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی بر این فرض استوار بود که با فشار همه‌جانبه، ترور و شهادت فرماندهان نظامی و ایجاد ناامنی، شیرازه کشور از هم گسسته شده و ملت ایران در همسویی با اهداف واشنگتن به خیابان‌ها خواهند آمد.

با این وجود، آحاد مردم با اتکا به فرامین رهبر معظم انقلاب و تحمل سختی‌ها و ناملایمات ناشی از جنگ، معادلات دشمن را بر هم زدند.

استمرار این تاب‌آوری کم‌نظیر ملی، سران ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را در موضع استیصال قرار داده و ضربه‌ای حیثیتی و راهبردی را بر پیکره نظام سلطه وارد کرده است.