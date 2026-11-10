رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از امضای سند جامع همکاری‌های ایران و ارمنستان در ۸ حوزه خبر داد و گفت: دو کشور برای ارتقای ظرفیت زیرساختی و حمل‌ونقلی مرز نوردوز به یک مرز نمونه توافق کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در تشریح نتایج نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ارمنستان گفت: در جریان نشست‌های این کمیسیون، ۸ کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیرساخت، انرژی، تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی، محیط زیست و همکاری استان‌های همجوار تشکیل شد و موضوعات مشترک در این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نمایندگان دو کشور پس از بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری، توافق‌های خود را در قالب یک سند جامع مشترک تدوین کردند که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان به امضا رسید.

پورمحمدی با تأکید بر عزم جدی دو کشور برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی اظهار کرد: ایران و ارمنستان مصمم هستند روابط اقتصادی خود را به سطح شایسته ظرفیت‌های دو کشور برسانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اهمیت مرز نوردوز در توسعه مبادلات تجاری دو کشور گفت: تلاش خواهیم کرد مسیر مرزی نوردوز را هم از نظر زیرساخت و ساخت‌وساز و هم از نظر حجم حمل‌ونقل به مرزی نمونه برای دو کشور تبدیل کنیم.

در این نشست، مهر گریگوریان، معاون نخست‌وزیر ارمنستان نیز با اشاره به بررسی جامع موضوعات دستور کار کمیسیون مشترک گفت: در همه حوزه‌ها، زمینه‌های توسعه و گسترش همکاری‌ها بررسی و توافق‌هایی حاصل شده است.

وی با تأکید بر پیگیری توافق‌های انجام‌شده افزود: با حفظ پویایی و روند فعلی همکاری‌ها، می‌توان انتظار داشت روابط دو کشور در مسیر توسعه و گسترش بیشتری قرار گیرد.