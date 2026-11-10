به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، همت بلوچی فرماندار عنبرآبادشامگاه دوشنبه در نشست با بخشدار، سرمایه‌گذاران و دهیاران بخش جبالبارز جنوبی اعلام کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار و با ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق، با سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به صدور مجوز‌های لازم برای اجرای این طرح افزود: این سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش جبالبارز جنوبی و همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و به‌زودی با حضور مسئولان استانی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

فرماندار عنبرآباد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی این بخش از معادن کرور، آغین، سرجنگل و مسیر ارتباطی تنگه‌شاه به گنبکی به‌عنوان ظرفیت‌ها و محور‌های قابل توجه توسعه نام برد و بر ضرورت پیگیری مسائل و استفاده هدفمند از فرصت‌های موجود تأکید کرد.

بلوچی همچنین با اشاره به ظرفیت مالی دهیاری‌ها تصریح کرد: اعتبارات دهیاری‌ها در مجموع از اعتبارات شهرستان نیز بیشتر است؛ بنابراین مسئله مهم، نحوه مدیریت، اولویت‌بندی و هدایت این منابع به سمت طرحهای اثرگذار و ماندگار است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش اقتصادی شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش گفت: فعالیت این شرکت نباید فقط به حوزه ماشین‌آلات و خودرو‌های سنگین محدود شود، بلکه باید با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی ورود کند.

این طرح بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی، در صورت تحقق و بهره‌برداری، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش نقش مشارکت اقتصادی دهیاری‌ها در توسعه بخش جبالبارز جنوبی باشد.