ثبت‌نام چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، در حالی به پایان رسید که ۱۰ هزار و ۸۶۰ هزار ثبت‌نام از سراسر کشور برای حضور در این رویداد ملی به ثبت رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش قابل توجهی از این آمار بی‌سابقه، به ثبت‌نام‌های گروهی تعلق دارند و بسیاری از این گروه‌ها دست‌کم سه عضو دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده گسترش مشارکت جمعی و تیمی در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر است.

تلاش و پیگیری مسئولان دبیرخانه‌های غیرمتمرکز استانی جشنواره در اطلاع‌رسانی، ارتباط با جامعه تخصصی و جلب مشارکت و هدایت طراحان، دانشجویان و دیگر فعالان این حوزه، نقش بسزایی در مشارکت‌ها، داشته است.

️ گستردگی جغرافیایی و مشارکت گروهی در این دوره، علاوه بر بازتاب ظرفیت‌های تخصصی مد و لباس در استان‌های مختلف، بیانگر اهمیت ارتباط مؤثر با جامعه طراحی کشور و فراهم کردن فرصت حضور و نقش‌آفرینی برای طیف متنوعی از فعالان این حوزه است.