با اجرای اقدامات تخصصی و عملیاتی در تصفیه‌خانه باباشیخعلی و سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، کدورت آب ورودی که در پی بارندگی‌های اخیر به ۷۰۰۰ واحد NTU رسیده بود، طی روز‌های ۱۶ تا ۱۸ آبان به نزدیک صفر کاهش یافت و آب با کیفیت مطلوب در اختیار مشترکان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام آبفا استان اصفهان؛ به دنبال بارندگی‌های اخیر و افزایش قابل توجه کدورت آب ورودی به تصفیه‌خانه آب باباشیخعلی و همچنین سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی و عملیاتی با هدف حفظ پایداری فرآیند تصفیه و تأمین آب با کیفیت مطلوب برای مشترکان اجرا شد.

اجرای اقدامات فنی و بهره‌گیری از تخصص کارکنان این مجموعه‌ها موجب شد کدورت آب ورودی که در پی بارندگی‌ها به ۷۰۰۰ واحد NTU رسیده بود، در روز‌های ۱۶ تا ۱۸ آبان به نزدیک صفر کاهش یابد و آب با کیفیت مطلوب و مطابق استاندارد‌های کیفی در اختیار مشترکان قرار گیرد.

واحد NTU مخفف Nephelometric Turbidity Unit (واحد کدورت‌سنجی نفلومتریک) است که برای اندازه‌گیری کدورت یا شفافیت آب استفاده می‌شود.