مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به افزایش آمار کوتاه‌قدی کودکان استان، کاهش قدرت خرید خانوارها و دریافت ناکافی مواد غذایی مغذی را از عوامل مؤثر در اختلال رشد کودکان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهنوش صاحبدل گفت: رشد قدی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت کودکان و نوجوانان است و اختلال در آن می‌تواند علاوه بر رشد جسمانی، بر سلامت، توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی افراد در آینده تأثیر بگذارد.

وی افزود: کوتاه‌قدی کودکان زیر پنج سال در خوزستان از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵.۴۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین این شاخص در نوجوانان از ۵.۶ درصد به ۵.۹۹ درصد افزایش یافته است.

صاحبدل با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش کوتاه‌قدی ادامه داد: کاهش مصرف مواد غذایی پروتئینی، لبنیات و میوه به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بیکاری و بی‌ثباتی شغلی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر در این زمینه هستند.

وی الگوی نامناسب خواب، مصرف میان‌وعده‌های کم‌ارزش، عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس و کودکستان‌ها، کاهش فعالیت بدنی و فشارهای روانی را از دیگر عوامل مؤثر بر اختلال رشد کودکان و نوجوانان برشمرد.

مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان همچنین آلودگی هوا، مواجهه با سموم و ترکیبات شیمیایی کشاورزی و دود دخانیات را از عوامل محیطی تأثیرگذار در این زمینه عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری کمیته بررسی علل کوتاه‌قدی در مهرماه امسال با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی گفت: برای کنترل این روند، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حمایت همه‌جانبه استانداری خوزستان ضروری است.

صاحبدل تأمین سبدهای غذایی مغذی، اختصاص سهمیه شیر به کودکان و نوجوانان واجد شرایط، تأمین مکمل‌های تغذیه‌ای، حمایت اقتصادی از خانوارهای کم‌درآمد و ارتقای آگاهی خانواده‌ها درباره تغذیه و پایش رشد کودکان را از جمله راهکارهای مقابله با این مشکل برشمرد.

وی همچنین بر بهبود زیرساخت‌های بهداشتی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه فضاهای مناسب برای فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.