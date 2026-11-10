امیررضا کریمی، هندبالیست نجف‌آبادی، در دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال مردان که به میزبانی تهران و با حضور ۲۶ بازیکن دعوت‌شده از سوی نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی، برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پس از برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال مردان در ترکیه، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال برای حضور در مسابقات پیش رو، به میزبانی تهران با حضور ۲۶ بازیکن دعوت شده از طرف نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال مردان برگزار شد.

امیررضا کریمی هندبالیست استان اصفهان و شهرستان نجف آباد از بازیکنان دعوت شده به این اردو بود.

محمد سیاوشی، محمدمهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری، علی امیریوسفی، علی حیدریان، علیرضا پیرزاده اهوازی، سعید علی‌اکبری، بهشاد فاتحی‌زاده، سعید علوی، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، امیدرضا سریوشی، فواد فرهادی، امیرحسین فیروزبخت، علیرضا دادوند، امیرحسین کرمی، روح‌الله عادلخانی، امید عنایتی‌جو، میلاد قلندری، امیـررضا کریمی، محمدجواد میرزایی، محمدطا‌ها فتاحی، محمدحسین رفیعی، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش و محمدرضا اورعی از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی هستند.