به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ناظر رویداد و مسئول اقشار و نخبگان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان ، گفت : این برنامه مقدمه‌ای برای رویداد اصلی است که با محوریت شهیده شاخص کشوری، شهیده مرضیه نبوی‌نیا ، در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود.

طیبه حیدری افزود: بانوان راوی برتر در این پیش‌رویداد برای حضور در رویداد اصلی انتخاب و در آن برنامه تجلیل خواهند شد.

وی گفت: هدف این رویداد، توانمندسازی و نقش‌آفرینی بانوان خانواده شهدا و زنان ایثارگر به‌عنوان راویان صادق، هویت‌ساز و تمدن‌پرداز است.