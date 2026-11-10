به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به بررسی ۱۵۰ پرونده برای ثبت ملی آثار تاریخی استان در نشست‌های تخصصی شورای عالی ثبت گفت: از مجموع این پرونده‌ها، ۴۰ پرونده به شهرستان فلاورجان اختصاص دارد و تلاش می‌کنیم در فرآیند بررسی‌ها، شهرستان‌هایی که تاکنون سهم کمتری از ثبت ملی آثار داشته‌اند، موردتوجه بیشتری قرار گیرند.

امیر کرم زاده با اشاره به برنامه تعیین حریم آثار تاریخی استان افزود: تعیین حریم پهنه‌های شماره ۶ و ۷ محور فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهر اصفهان شامل محور چهارباغ، محور تاریخی و طبیعی زاینده‌رود و جلفا نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در جریان این برنامه، تعیین حریم حدود هزار و ۹۷۹ اثر ثبت ملی و همچنین بررسی و ارزش‌گذاری تاریخی ۱۲۳ اثر واجد ارزش تاریخی در دستور کار قرارگرفته است.

کرم زاده ادامه داد: همچنین برای حدود ۱۷۹ اثر فرهنگی و تاریخی نیز در جریان این نشست‌های تخصصی تعیین حریم خواهد شد که دستاوردی قابل‌توجه در اجرای تکالیف حوزه ثبت و حریم آثار تاریخی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان گفت: در استان اصفهان، حتی در محدوده شهر اصفهان نیز آثار متعددی وجود دارند که هنوز تعیین حریم نشده‌اند و این برنامه باهدف تعیین ضوابط حفاظتی برای چنین آثاری دنبال می‌شود.

کرم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های واردشده به آثار تاریخی استان در جریان جنگ اشاره کرد و ادامه داد: برآورد خسارت‌های وارده به آثار تاریخی اصفهان با محاسبه قیمت‌های سال گذشته حدود ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است، اما از این میزان خسارت، تنها حدود ۱۴۰ میلیارد تومان تأمین اعتبارشده که به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیاز‌های موجود نیست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان گفت: با توجه به محدودیت اعتبار‌ها، تمرکز اصلی اداره‌کل در مرحله نخست بر اجرای اقدامات اضطراری، حفاظت فوری و استحکام‌بخشی بنا‌های آسیب‌دیده قرارگرفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس اقداماتی در میدان امام (ره) (نقش‌جهان)، باغ چهل‌ستون، مسجد سید، مسجد جامع عتیق، مسجد جامع خوانسار و شماری دیگر از آثار تاریخی استان در حال اجرا است.

کرم زاده با بیان اینکه بخشی از اقدامات مرمتی با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی دنبال می‌شود، گفت: برخی از بنا‌های آسیب‌دیده در شهرضا، دهاقان و دیگر مناطق استان نیز مرمت‌شده‌اند و مرحله نخست مرمت مسجد جامع خوانسار نیز به پایان رسیده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تداوم مرمت آثار تاریخی استان افزود: برنامه‌ریزی‌شده تا پایان سال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبار‌های دولتی برای مرمت آثار تاریخی استان هزینه شود، البته برخی بنا‌ها برای اجرای اقدامات اصولی به مطالعات تخصصی نیاز دارند و پس از تکمیل مطالعات، عملیات استحکام‌بخشی و مرمت آنها به شکل مرحله‌ای و با استفاده از اعتبار وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دنبال خواهد شد.