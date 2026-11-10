به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون فرهنگی مدرسه علمیه عالی نواب، با اشاره به هفت بخش برنامه‌های امسال این خیمه گفت: غرفه‌های متنوعی با مدیریت و اجرای طلاب مدرسه برپا می‌شود که غرفه کودک و نوجوان با برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، عروسک‌گردانی و مسابقات معارف فاطمی، غرفه جهاد خدمت‌رسانی و تبیین و غرفه هنری با حضور طلاب خوشنویس و نقاش، بخش یادمان رهبر شهید و غرفه پاتوق نیلوفرانه از جمله آنهاست.