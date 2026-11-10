یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار کالا از مبدأ گمرکات اراک، منطقه ویژه اقتصادی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی زرندیه به ۷۲ کشور جهان صادر شد.

اراک، کاوه و زرندیه، مبدأ صادرات یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار کالا به ۷۲ کشور جهان

اراک، کاوه و زرندیه، مبدأ صادرات یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار کالا به ۷۲ کشور جهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل گمرکات استان مرکزی، از صادرات یک میلیون و ۴۷۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار از گمرکات استان از ابتدای سال تا مهرماه خبر داد و گفت: این میزان صادرات از مبدأ گمرکات اراک، منطقه ویژه اقتصادی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی زرندیه به ۷۲ کشور جهان انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۴۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۶ درصد رشد داشته است.

به گفته روح الله غلامی، در همین مدت، حدود ۱۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار از ۴۰ کشور وارد استان مرکزی شده که از نظر وزنی ۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش داشته است.