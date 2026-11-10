انواع روغن و شیرخشک صنعتی، از مهمترین کالاهای صادراتی؛
اراک، کاوه و زرندیه، مبدأ صادرات یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار کالا به ۷۲ کشور جهان
یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار کالا از مبدأ گمرکات اراک، منطقه ویژه اقتصادی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی زرندیه به ۷۲ کشور جهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل گمرکات استان مرکزی، از صادرات یک میلیون و ۴۷۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار از گمرکات استان از ابتدای سال تا مهرماه خبر داد و گفت: این میزان صادرات از مبدأ گمرکات اراک، منطقه ویژه اقتصادی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی زرندیه به ۷۲ کشور جهان انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۴۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۶ درصد رشد داشته است.
به گفته روح الله غلامی، در همین مدت، حدود ۱۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار از ۴۰ کشور وارد استان مرکزی شده که از نظر وزنی ۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش داشته است.
او با اشاره به وضعیت واردات استان افزود: شیرخشک صنعتی، ماهیان زینتی، کاشی و سرامیک، محصولات رطوبتی، مواد غذایی و انواع روغنهای صنعتی از مهمترین کالاهای صادراتی استان و بیشترین کالاهای وارداتی استان نیز مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید است که برای تأمین نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی وارد میشود.