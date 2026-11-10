افتتاح مدرسه چهارکلاسه خیر ساز در روستای ده شیخ بخش پاتاوه
مراسم افتتاح چهارمین مدرسه خیرساز دهشیخ در بخش پاتاوه شهرستان دنا با حضور مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کرمی مدیرکل نوسازی مدارس استان در مراسم بهره برداری از مدرسه دهشیخ پاتاوه گفت: این واحد آموزشی با زیربنای ۱۴۵ مترمربع وبا اعتبار هفت میلیارد تومان توسط خانم دکتر شمسی خیر مدرسه ساز ساخته شد.
رسولی فرماندار شهرستان دنا گفت: ساخت مدرسه چهار کلاسه خیرساز در روستای ده شیخ بخش پاتاوه سال گذشته کلنگ زنی شد و پس از سه ماه ساخته و امروز افتتاح شد.
مسئول خیرین مدرسه ساز استان هم با اشاره به طرح مدرسه سازی در استان گفت: مدرسه دهشیخ یکی از ۲۱۸ طرح خیر ساز است که امروز به ثمر رسیده است.
خلقی پور افزود: ۵۷ مدرسه در حال احداث است که به زودی بهره بردای می شود.
وی از خانم شمسی و آقای دکتر باقری به عنوان خیرین این مدرسه تقدیر کرد.
زهرا شمسی، خیر مدرسه ساز ساکن آلمان، در این مراسم گفت: حدود ۴۰ سال است که ساکن کشور آلمان هستم و سال هاست به کشور عزیزم سر میزنم و در راه مدرسه سازی و پرورش استعداد کودکان کمک میکنم.
وی افزود: تاکنون دو مدرسه در استانسیستان و بلوچستان، دو مدرسه و دو درمانگاه و یک خیریه در استان گلستان به بهره برداری رسیده است و بسیار خوشحالم که دانش آموزان این فضای آموزشی را دلنشین و شاد کردهاند.
امام جمعه پاتاوه هم در مراسم بهره برداری از این طرح و خطاب به دانش آموزان گفت: انتظار خیرین از شما این است که رشد کنید و بتوانید کار همین خیر را برای نسلهای آینده ادامه دهید.