به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کرمی مدیرکل نوسازی مدارس استان در مراسم بهره برداری از مدرسه دهشیخ پاتاوه گفت: این واحد آموزشی با زیربنای ۱۴۵ مترمربع وبا اعتبار هفت میلیارد تومان توسط خانم دکتر شمسی خیر مدرسه ساز ساخته شد.

رسولی فرماندار شهرستان دنا گفت: ساخت مدرسه چهار کلاسه خیرساز در روستای ده شیخ بخش پاتاوه سال گذشته کلنگ زنی شد و پس از سه ماه ساخته و امروز افتتاح شد.

مسئول خیرین مدرسه ساز استان هم با اشاره به طرح مدرسه سازی در استان گفت: مدرسه دهشیخ یکی از ۲۱۸ طرح خیر ساز است که امروز به ثمر رسیده است.

خلقی پور افزود: ۵۷ مدرسه در حال احداث است که به زودی بهره بردای می شود.

وی از خانم شمسی و آقای دکتر باقری به عنوان خیرین این مدرسه تقدیر کرد.

زهرا شمسی، خیر مدرسه ساز ساکن آلمان، در این مراسم گفت: حدود ۴۰ سال است که ساکن کشور آلمان هستم و سال هاست به کشور عزیزم سر می‌زنم و در راه مدرسه سازی و پرورش استعداد کودکان کمک می‌کنم.

وی افزود: تاکنون دو مدرسه در استان‌سیستان و بلوچستان، دو مدرسه و دو درمانگاه و یک خیریه در استان گلستان به بهره برداری رسیده است و بسیار خوشحالم که دانش آموزان این فضای آموزشی را دلنشین و شاد کرده‌اند.