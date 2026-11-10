برنامه «تهران ۲۰» امشب، سه‌شنبه ۱۹ آبان، با بررسی افزایش قیمت مسکن و چالش‌های صنعت چاپ پخش می‌شود و برنامه «شهر امن» نیز به تحلیل تصادفات مهرماه می‌پردازد.

بررسی چالش‌های مسکن و صنعت چاپ در «تهران ۲۰» و تحلیل تصادفات در «شهر امن»

بررسی چالش‌های مسکن و صنعت چاپ در «تهران ۲۰» و تحلیل تصادفات در «شهر امن»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در میز «فرصت» برنامه «تهران ۲۰»، عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، و داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، مولفه‌های افزایش قیمت مسکن و تحقق اهداف ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی خواهند کرد.

همچنین در میز «بلوار فرهنگ»، امیر دشتبانی، کارشناس صنعت چاپ، چالش‌های این صنعت را در دوران تحریم و پساجنگ واکاوی می‌کند. برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

از سوی دیگر، برنامه «شهر امن» روز چهارشنبه، ۲۰ آبان‌ ، حوالی ساعت ۶:۲۰ با حضور سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ، تخلفات و تصادفات مهرماه را تحلیل می‌کند.

در این برنامه علاوه بر بررسی انواع تخلفات و میزان اعمال قانون پلیس ، تصادفات پایتخت بر اساس زمان، مکان، علت تامه و گروه سنی ارزیابی می‌شود.

بررسی تأثیر طرح مهرآفرینان و تحلیل تخلفات معابر منتهی به مدارس از دیگر محور‌های این برنامه است.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی و اجرای ابوالفضل اینانلو، روز‌های زوج حوالی ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.