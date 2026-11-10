مدیرکل گمرک باشماق مریوان گفت: این مرز روزانه به طور میانگین پذیرای تردد ۲ هزار مسافر ایرانی و عراقی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دلیری اظهار داشت: فعالیت مرز بین‌المللی باشماق مریوان در تمامی رویه‌های مسافری و تجاری بدون وقفه و مطابق روال معمول در جریان است و هیچ محدودیت زمانی برای ارائه خدمات به مسافران و فعالان اقتصادی وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار تردد مسافران در این مرز افزود: روزانه به‌طور میانگین حدود ۲ هزار نفر از اتباع ایرانی و عراقی در مسیر رفت‌وبرگشت از مرز باشماق تردد می‌کنند.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان تصریح کرد: در بخش تجاری نیز روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه کامیون در رویه‌های صادرات، صادرات مرزی، ترانزیت ورودی و خروجی و سایر رویه‌های گمرکی تردد دارند.

دلیری گفت: بر اساس آمار شش‌ماهه، بیش از یک میلیون تن کالا در قالب محموله‌های ترانزیتی و ورودی و خروجی از این مرز جابه‌جا شده است.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان اضافه کرد: در بخش صادرات نیز نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از طریق این مرز صادر شده است.