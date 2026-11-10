مدیریت بحران استان کرمان درباره اوج گیری سامانه بارشی، سیلاب، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیریت بحران استان کرمان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی و جنوبی استان در چهارشنبه ۲۰ آبان خبر داد وافزود: با اوج گیری سامانه بارشی در استان کرمان از فردا چهارشنبه استان در معرض سیلاب، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده‌ای قرار می گیرد.

رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی نقاط، بارش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف و مه در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیش بینی شده و اختلال در حمل‌ونقل و تردد جاده‌ای، جاری شدن سیلاب در ارتفاعات، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی مسیر‌های ارتباطی، کاهش دید افقی و وقوع صاعقه از جمله پیامد‌های احتمالی این سامانه است.

همچنین وزش باد شدید موقت شکستن درختان فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت ، محصولات کشاورزی واحتمال قطعی حامل‌های انرژی در مناطق سردسیر را در پی دارد.

اداره‌کل مدیریت بحران استان از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری و در تردد‌های جاده‌ای احتیاط کنند وهمچنین اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در زمان فعالیت سامانه بارشی توصیه نمی‌شود.

احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده، و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید نیز ضروری است.