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نخستین اردوی دوومیدانیکاران منتخب رده سنی نوجوانان با حضور ۴۰ ورزشکار از امروز در محل اردوی تیمهای ملی دوومیدانی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت دو ومیدانی استان همدان گفت: «فرزین حاصلی» و «محمد مهدی رضایی» دومیدانی کاران مستعد استان در مواد پرش ارتفاع و ۸۰۰ متر به همراه «مسعود بنوان» مربی خوشنام و استعدادیاب استان در این اردو حضور دارند.
سید اصغر ذوقی احسن افزود: «حاصلی» و «رضایی» دوندگان با آتیه استان همدان از میان نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور در زنجان و رقابتهای استعدادیابی مناطق کشور، برای شرکت در نخستین اردوی پایش و ارزیابی به این اردوی دعوت شدهاند.
او تصریح کرد: دوندگان در این اردو زیر نظر مربیان مورد ارزیابی فنی قرار میگیرند و پس از بررسی وضعیت آمادگی و توانمندیهای آنان، نفرات مستعد برای ادامه مراحل آمادهسازی شناسایی شوند.
دبیر هیئت دو ومیدانی استان همدان گفت: این اردو نخستین مرحله از برنامه آمادهسازی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی فیلیپین است.