به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت دو ومیدانی استان همدان گفت: «فرزین حاصلی» و «محمد مهدی رضایی» دومیدانی کاران مستعد استان در مواد پرش ارتفاع و ۸۰۰ متر به همراه «مسعود بنوان» مربی خوشنام و استعدادیاب استان در این اردو حضور دارند.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: «حاصلی» و «رضایی» دوندگان با آتیه استان همدان از میان نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور در زنجان و رقابت‌های استعدادیابی مناطق کشور، برای شرکت در نخستین اردوی پایش و ارزیابی به این اردوی دعوت شده‌اند.

او تصریح کرد: دوندگان در این اردو زیر نظر مربیان مورد ارزیابی فنی قرار می‌گیرند و پس از بررسی وضعیت آمادگی و توانمندی‌های آنان، نفرات مستعد برای ادامه مراحل آماده‌سازی شناسایی شوند.

دبیر هیئت دو ومیدانی استان همدان گفت: این اردو نخستین مرحله از برنامه آماده‌سازی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی فیلیپین است.