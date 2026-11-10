به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز مرادپور امروز ۱۹ آبان‌ماه با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد در آسمان استان در روز‌های آینده خبر داد و بیان کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم، امروز و فردا در برخی نقاط به‌ویژه مناطق مرتفع، احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

وی افزود: این شرایط جوی می‌تواند خطر سرمازدگی و خسارت به برخی محصولات کشاورزی را به همراه داشته باشد که توجه کشاورزان به توصیه‌های پیشگیرانه و اتخاذ تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات و تأسیسات کشاورزی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: همچنین کاهش محسوس دمای شبانه می‌تواند موجب افزایش مصرف حامل‌های انرژی شود؛ بنابراین مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیه‌های مرتبط با شرایط سرد جوی مورد تاکید است.