آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آغاز توزیع شیر رایگان بین ۱۸۰ هزار دانشآموز در مدارس استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه وبویراحمد، سید احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در جلسه تأمین، توزیع و تغذیه شیر رایگان مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این طرح بزرگ، ۸۵ هزار و ۹۵۸ دانشآموز از مزایای مستقیم آن بهرهمند میشوند و این خدمات علاوه بر مدارس ابتدایی دولتی، شامل مدارس استثنایی، عشایری، شبانهروزی و مدارس ضمیمه نیز خواهد شد.
عسکری با تأکید بر اینکه نظام تعلیم و تربیت در کنار رسالتهای آموزشی، سلامت جسمی نونهالان را رسالت ذاتی خود میداند، افزود: آموزش و پرورش با اجرای این برنامههای حمایتی و سلامتمحور، بستر مناسب تری را برای رشد همهجانبه، پویایی و تقویت بنیه علمی و جسمی دانشآموزان فراهم میسازد.
وی با اشاره به جدول زمانبندی اجرای این طرح ابراز داشت: فرآیند توزیع شیر رایگان آغاز شده و طبق برنامهریزیهای انجامگرفته، با قدرت و استمرار تا بیستونهم اسفندماه امسال ادامه خواهد داشت.
تخصیص ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار
مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تشریح ابعاد مالی و اجرایی طرح گفت: ادارهکل آموزش و پرورش استان متولی اصلی اجرای این طرح است و استانداری با نظارت عالیه، حسن انجام کار را رصد میکند، ضمن اینکه دستگاههای همکار نظیر جهاد کشاورزی، ادارهکل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی، پشتیبانان کلیدی این حرکت جهادی هستند.
نادیا صداقت، با اشاره به حجم اعتبارات پیشبینیشده افزود: ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح اختصاص یافته که ۷۰ درصد آن برای تأمین شیر و ۳۰ درصد مابقی برای سایر اقلام تغذیهای پیشبینی شده است.
وی هدف کلان این طرح را ارتقای شاخصهای سلامتی، پیشگیری از آسیبهای تغذیهای و نهادهسازی الگوی صحیح مصرف در میان کودکان برشمرد و خاطرنشان کرد: سرانه اختصاصیافته برای هر دانشآموز ۲۰۰ سیسی شیر با تناوب دو روز در هفته است که امیدواریم با تأمین کامل منابع مالی، اهداف پیشبینیشده به بار نشیند.
صداقت با قدردانی از اهتمام مدیران مدارس و دستگاههای تأمینکننده، بر استمرار نظارتهای دقیق بر کیفیت محصولات و فرآیند توزیع تأکید کرد و موفقیت این طرح را نماد بارزی از همدلی و هماهنگی بینبخشی در خدمترسانی بیمنت به مناطق محروم و مستعد استان دانست.