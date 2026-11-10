به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سید احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در جلسه تأمین، توزیع و تغذیه شیر رایگان مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این طرح بزرگ، ۸۵ هزار و ۹۵۸ دانش‌آموز از مزایای مستقیم آن بهره‌مند می‌شوند و این خدمات علاوه بر مدارس ابتدایی دولتی، شامل مدارس استثنایی، عشایری، شبانه‌روزی و مدارس ضمیمه نیز خواهد شد.

عسکری با تأکید بر اینکه نظام تعلیم و تربیت در کنار رسالت‌های آموزشی، سلامت جسمی نونهالان را رسالت ذاتی خود می‌داند، افزود: آموزش و پرورش با اجرای این برنامه‌های حمایتی و سلامت‌محور، بستر مناسب تری را برای رشد همه‌جانبه، پویایی و تقویت بنیه علمی و جسمی دانش‌آموزان فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به جدول زمان‌بندی اجرای این طرح ابراز داشت: فرآیند توزیع شیر رایگان آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته، با قدرت و استمرار تا بیست‌ونهم اسفندماه امسال ادامه خواهد داشت.

تخصیص ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تشریح ابعاد مالی و اجرایی طرح گفت: اداره‌کل آموزش و پرورش استان متولی اصلی اجرای این طرح است و استانداری با نظارت عالیه، حسن انجام کار را رصد می‌کند، ضمن اینکه دستگاه‌های همکار نظیر جهاد کشاورزی، اداره‌کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پشتیبانان کلیدی این حرکت جهادی هستند.

نادیا صداقت، با اشاره به حجم اعتبارات پیش‌بینی‌شده افزود: ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح اختصاص یافته که ۷۰ درصد آن برای تأمین شیر و ۳۰ درصد مابقی برای سایر اقلام تغذیه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی هدف کلان این طرح را ارتقای شاخص‌های سلامتی، پیشگیری از آسیب‌های تغذیه‌ای و نهاده‌سازی الگوی صحیح مصرف در میان کودکان برشمرد و خاطرنشان کرد: سرانه اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز ۲۰۰ سی‌سی شیر با تناوب دو روز در هفته است که امیدواریم با تأمین کامل منابع مالی، اهداف پیش‌بینی‌شده به بار نشیند.