به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی شهرستان تربت‌جام گفت:در پی رصد‌های اطلاعاتی و دریافت اخبار واصله مبنی بر نگهداری مقادیری لوازم خانگی در یک باب سوله در شهرستان تربت‌جام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان، قرار گرفت.

سرهنگ احمدرضا شهنواز گفت: پلیس با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و در قالب گشت مشترک با عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تربت‌جام، محل موردنظر را شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم بازدید کردند.

سرهنگ شهنواز افزود:در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد؛ انبار مذکور در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده است. در بازرسی از محل، ۱۳ قلم انواع لوازم خانگی شامل ۱۵۷ دستگاه بخاری، ۵۱ دستگاه یخچال و فریزر، ۳۲ دستگاه ماشین لباسشویی، ۱۹ دستگاه کولر آبی، ۲۰ دستگاه کولر گازی، ۱۶ دستگاه اجاق گاز، یک تخت، یک تشک خواب، یک آینه رومیزی، ۴ عدد میز تلویزیون، ۶ عدد جاکفشی، ۶ دستگاه تنور گازی و ۲ دستگاه آبگرمکن، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت‌جام با اشاره به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومانی اقلام مکشوفه، تصریح کرد: در این رابطه اقدامات قانونی لازم با هماهنگی مقام قضایی انجام و انبار نیز مهروموم شد.