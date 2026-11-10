همایش شکوه بخشش و تجلیل از صلح یاران استان در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد و بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری گلستان ۴۷ درصد پروند‌های ارجاعی به صلح یاران، به سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان در این مراسم گفت: آشتی دادن انسان‌ها از بزرگ‌ترین خدمت‌هاست.

آیت‌الله نورمفیدی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی در جامعه گفت: اصلاح ذات، دعوت به گذشت و تلاش برای پایان‌دادن به اختلافات از مهم‌ترین کار‌های خیر است و صلح‌یاران باید برای گسترش فرهنگ سازش در جامعه تلاش کنند.