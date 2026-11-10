به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز مرادپور اظهار کرد: بررسی آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ (اول مهرماه) تا ۱۸ آبان‌ماه، میانگین بارندگی دریافتی استان به ۹۷.۴ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: این میزان بارندگی در مقایسه با میانگین بلندمدت مشابه، معادل ۴۱.۷ میلی‌متر، حدود ۱۳۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر وضعیت مطلوب بارشی استان نسبت به شرایط نرمال بلندمدت در این بازه زمانی است.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به توزیع مکانی بارش‌ها در سطح استان تصریح کرد: بیشترین میزان بارندگی تجمعی از ابتدای سال زراعی تاکنون در ایستگاه‌های شول‌آباد با ۲۹۵.۳ میلی‌متر و سپیددشت با ۲۴۸.۹ میلی‌متر ثبت شده است. پس از آن ایستگاه‌های ازنا با ۱۳۲.۴ میلی‌متر، الیگودرز با ۱۳۱.۸ میلی‌متر و خرم‌آباد با ۶۱.۴ میلی‌متر قرار دارند.

مرادپور ادامه داد: بررسی داده‌های ایستگاهی نشان‌دهنده تفاوت قابل‌توجه توزیع بارش در نقاط مختلف استان است؛ به‌طوری‌که مناطق شرقی و ارتفاعات استان، به‌ویژه شول‌آباد و سپیددشت، بارندگی تجمعی بیشتری را نسبت به برخی مناطق دیگر تجربه کرده‌اند.

وی همچنین اضافه کرد: اگرچه میزان بارندگی دریافتی استان در مقایسه با میانگین بلندمدت افزایش قابل‌توجهی داشته، اما ارزیابی وضعیت منابع آبی و شرایط بارشی استان مستلزم بررسی تداوم بارش‌ها در ماه‌های آینده و توزیع زمانی و مکانی آنها است.