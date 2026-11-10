به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف گاز در کشور افزود: با وجود رشد مصرف، اقدامات انجام‌شده در حوزه ذخیره‌سازی سوخت و آمادگی مخازن، زمینه تأمین گاز و سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ثبت رکورد جدید در ذخیره‌سازی سوخت، بر آمادگی شرکت ملی گاز ایران برای تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان تأکید کرد.

ورود نخستین توربین بخار ملی با بازدهی بالا به نیروگاه‌ها

در ادامه این برنامه، عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با تأکید بر ضرورت جایگزینی نیروگاه‌های جدید به جای واحد‌های فرسوده، از ورود نخستین توربین بخار ملی با راندمان بالا به نیروگاه‌های کشور خبر داد.

وی نوسازی ناوگان نیروگاهی و بهره‌گیری از تجهیزات با راندمان بالا را از محور‌های مهم ارتقای عملکرد نیروگاه‌ها عنوان کرد.

رضا شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: