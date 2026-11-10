نخستین مرکز عرضه اقلام اساسی و مواد پروتئینی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در استان قم با هدف تثبیت نرخ‌ها و تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های ضروری راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای خسرو مقدسی‌زاده، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، ضمن اعلام آغاز فعالیت این مرکز در خیابان دانش، بر برنامه‌ریزی برای گسترش شبکه توزیع تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه قرار است هر هفته یک مرکز جدید با هدف کنترل قیمت‌ها در مناطق مختلف استان افتتاح شود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های جاری، مرکز بعدی در منطقه چهار استان قم و طی هفته آینده آماده خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.

آقای مقدسی‌زاده با تبیین سازوکار قیمت‌گذاری در این مراکز، تصریح کرد: نرخ محصولات بر پایه نرخ‌نامه مصوب ستاد تنظیم بازار و با نظارت مستقیم سازمان میادین شهرداری تعیین و به‌روزرسانی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تنوع کالا‌های عرضه شده، اعلام کرد این مراکز علاوه بر تامین انواع گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و فرآورده‌های گوشتی، در حوزه کالا‌های اساسی از جمله برنج و روغن نیز فعالیت خواهند کرد تا از طریق عرضه مستقیم و تحت نظارت شهرداری، از نوسانات بازار جلوگیری شود.