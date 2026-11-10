به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غزل مدنی در ادامه رقابت‌های خود در مرحله حذفی المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، دو مسابقه برگزار کرد و در نهایت با شکست مقابل نماینده اوکراین از دور مسابقات کنار رفت.

دختر شمشیرباز ایران که در اسلحه اپه در المپیک جوانان شرکت کرده است، بعد از سه برد و سه شکست در مرحله گروهی، راهی مرحله حذفی شد که در این مرحله ابتدا به مصاف اندیه مانه امبایه، نماینده سنگال رفت و این حریف را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد.

او در دیدار بعد با آلینا دمیتروک از اوکراین رو‌به‌رو شد و با پذیرش شکست مقابل این حریف با نتیجه ۱۵ بر ۵ از دور مسابقات کنار رفت.