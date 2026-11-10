به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طرح اتهام تازه علیه ایران - که در ادامه اتهام‌ها و ادعا‌های تکراری پیشین با هدف انحراف افکار عمومی از سیاست‌های مخرب فرانسه در قبال ایران و منطقه غرب آسیا، به‌ویژه میزبانی چند‌دهه‌ای گروه‌های تروریستی و حمایت از نسل‌کشی فلسطینیان صورت می‌گیرد - اقدامی بسیار غیرمسئولانه و سخیف برای تخریب چهره ایران و اخلال در روابط آن با سایر کشور‌ها است و صرفا موجب خوشایند آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بین‌الملل شده است.

طرح این ادعا‌های بی‌اساس از سوی دولت فرانسه به منزله فرافکنی ضعف‌هایشان در حکمرانی، ناتوانی در تامین مطالبات مردم و قصور در رفع ضعف سامانه‌های اداره کشور است که حتی قادر به کنترل درجه حرارت یخچال‌ها هم نیستند و در صدد هستند تا تقصیر آن را با طرح اتهامات سخیف به دوش عوامل خارجی بیندازند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقامات فرانسه توصیه اکید می‌کند به‌جای صرف بودجه‌های کلان برای مداخله در کشور‌های دیگر، از جمله با سوء استفاده از پوشش دیپلماتیک و پروژه‌های به‌ظاهر فرهنگی، امکانات خود را صرف پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی و آموزشی مردم خود نماید.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسولیت بین‌المللی دولت فرانسه به‌خاطر اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل و مداخلات غیرقانونی فرانسه علیه ایران، تأکید می‌کند که در اتخاذ تدابیر ضروری و مقتضی برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود در قبال تحرکات غیرقانونی خارجی تردید نخواهد کرد.