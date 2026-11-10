تیم ملی فوتبال کشورمان ظهر امروز سه‌شنبه وارد آبادان شد و پس از حضور در فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی، برای شرکت در رقابت‌های چهارجانبه راهی عراق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های چهارجانبه عراق، ظهر امروز سه شنبه وارد فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان شد و مورد استقبال مردم و مسئولان محلی قرار گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، درباره دعوت از بازیکنان جوان برای حضور در این رقابت‌ها گفت: نگاه ویژه‌ای به لیگ و بازیکنان جوان داریم و با بازیکنانی باانگیزه راهی این مسابقات می‌شویم.

امیر قلعه‌نویی، افزود: بازیکنان باتجربه نیز در صورت برخورداری از آمادگی لازم همچنان می‌توانند در خدمت تیم ملی باشند.

تیم ملی فوتبال ایران روزهای شنبه و سه‌شنبه در استان بصره عراق به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی فلسطین و عراق می‌رود.