تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در آخرین روز مسابقات چین، امروز در دیداری حساس مقابل تیم میزبان نتیجه را واگذار کرد.

شکست ملی پوشان فوتسال بانوان ایران مقابل چین

شکست ملی پوشان فوتسال بانوان ایران مقابل چین

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه برنامه‌های خود در مسابقات چین، امروز مقابل تیم ملی این کشور قرار گرفت که نتیجه این دیدار ۲ بر یک به سود چین بود.

تک گل ایران را فاطمه رحمتی به ثمر رساند.

شاگردان شهرزاد مظفر در نخستین دیدار خود موفق شدند با نتیجه ۶ بر صفر هنگ‌کنگ را شکست دهند، در دومین مسابقه خود برابر چین سه بر یک این تیم را شسکت دادند. سومین دیدار ملی پوشان با نتیجه ۹ بر یک برابر هنگ کنگ به پایان رسید.

ملی‌پوشان ایران با هدف کسب تجربه بین‌المللی، ارزیابی شرایط فنی بازیکنان و ادامه روند آماده‌سازی خود در این مسابقات حضور داشتند.