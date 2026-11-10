رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از راه‌اندازی «جایزه صدر» با هدف شناخت ظرفیت‌های علمی معاصر حوزه‌های علمیه و عرضه جهانی نظریات تولیدشده در این عرصه خبر داد و تاکید کرد که این جایزه با توجه ویژه به نخبگان جوان زیر ۴۰ سال، فرصتی تازه برای عرضه اندیشه‌های نوین اسلامی فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در بیان اهداف جایزه علمی صدر، گفت: هدف اصلی این جایزه، در گام نخست شناخت ظرفیت‌های علمی معاصر و تولیدات علمی است که در حوزه‌های علمیه شکل می‌گیرد و در گام بعدی، معرفی و عرضه جهانی این نظریات و افکار است.

وی با اشاره به تجربه جایزه‌های علمی پیشین، افزود: تاکنون تلاش خوبی توسط جایزه‌های مختلف برای شناخت نظریه‌ها و فرضیه‌های جدید تولیدشده در ایران صورت گرفته است، اما کمتر به مسئله عرضه جهانی این نظریات توجه شده است؛ جایزه صدر عهده‌دار عرضه جهانی این نظریات خواهد بود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توجه ویژه به بخش نخبگان جوان تاکید کرد و گفت: کسانی که زیر ۴۰ سال دارای تولیدات فکری و علمی ارزشمندی هستند، شناسایی می‌شوند و استعدادشان پرورش می‌یابد و در این مسیر به آنها کمک می‌شود تا بتوانند نظریات خود را به شکل کاملی آماده کنند. نخبگان زیر ۴۰ سال را می‌توان صاحبان گفتمان جدید و اندیشه‌های نوین دانست.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نظریات جوانان اندیشمند ماست. امروز فرصت تازه‌ای برای عرضه اندیشه‌های نوین اسلامی شکل گرفته است و اگر بتوانیم ظرفیت جوانان را فعال کنیم، تولیدات خوب و روزآمدی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان به مفهوم معاصرت اشاره کرد و گفت: معاصرت تنها پاسخ به پرسش‌های معاصر نیست؛ معاصراندیشیدن مهم‌ترین بخش معاصرت است و جوانان برای این مهم بیشترین استعداد را دارند.