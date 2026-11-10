برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت در خراسان جنوبی، ۲۸ آبان
بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نشست خبری گفت: برای شرکت در این آزمون ۲ هزار و ۹۶۰ نفر نامنویسی کردهاند که علاوه بر آن هزار و ۳۰۳ نفر هم در سایر برنامههای قرآنی شرکت خواهند کرد.
رمضانی افزود: آزمونها به صورت کتبی، شفاهی و الکترونیکی است و در سراسر شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.
وی گفت: آزمونهای سراسری قرآن و عترت در خراسان جنوبی در ۱۲ حوزه امتحانی در تاریخ ۲۸ آبان به صورت همزمان با سراسر کشور ساعت ۹ صبح آزمون برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خصوص آزمونهای الکترونیکی هم گفت: این آزمون از یکم تا پنجم آذر خواهد بود و شرکت کنندگان میتوانند از طریق سامانه حمد وارد آزمون شوند.
رمضانی افزود: نتایج این آزمون ششم آذر اعلام میشود و افرادی که ۷۰ درصد امتیاز را کسب کنند موفق به اخذ گواهینامه مربوطه خواهند شد.