دو برخورد زنجیره‌ای گسترده در یکی از بزرگراه‌های بلغارستان دست‌کم ۱۱ کشته و ۴۸ زخمی بر جای گذاشت.

۱۱ کشته و ۴۸ زخمی بر اثر دو تصادف در بلغارستان

۱۱ کشته و ۴۸ زخمی بر اثر دو تصادف در بلغارستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ صفحه کاربری ماریو نوفال در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد: در این دو حادثه که در جنوب شرقی بلغارستان رخ داد، بیش از ۵۰ خودرو با یکدیگر برخورد کردند.

این حوادث در بزرگراه تراکیا در نزدیکی یامبول رخ داد؛ منطقه‌ای که بر اساس گزارش‌ها، مه غلیظ دید افقی را به تنها ۳۰ متر کاهش داده بود.

کاهش دید افقی موجب وقوع این برخورد‌های زنجیره‌ای در فاصله چند کیلومتری از یکدیگر شد و در بزرگراه مواصلاتی بین صوفیه و شهر بورگاس در ساحل دریای سیاه برخورد‌های زنجیره‌ای را ایجاد کرد.

رومن رادف نخست‌وزیر بلغارستان، برنامه‌های خود را لغو کرد؛ همزمان مقامات بزرگراه را در هر دو جهت میان تقاطع‌های زیمنیتسا و کابیله مسدود کردند.

این فاجعه در حالی روی می‌دهد که بلغارستان همچنان در شمار مرگبارترین کشور‌های اتحادیه اروپا از نظر تصادفات جاده‌ای قرار دارد.