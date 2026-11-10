مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی از انجام عملیات تخصصی تعمیرات فلر ال پی جی این پالایشگاه با هدف ارتقای سطح ایمنی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین تداوم بهره‌برداری ایمن از این سامانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کامبیز صفتی با اشاره به اهمیت راهبردی سیستم فلر در ایمنی و پایداری فرآیند‌های پالایشی اظهار داشت: در جریان این عملیات، سلامت مکانیکی سازه و متعلقات فلر مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و آثار احتمالی تخریب، خوردگی ناشی از دمای بالا و ترک‌های ایجادشده در بخش‌های مختلف تجهیز شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به عیوب مشاهده‌شده، به‌ویژه ترک‌های موجود در متعلقات نوک فلر، اقدامات تعمیراتی لازم در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام تعمیرات، با بهره‌گیری از آزمون‌های غیرمخرب صحت و کیفیت عملیات انجام‌شده مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت.

صفتی با تأکید بر رویکرد خودکفایی و حمایت از توان تولید داخل بیان کرد: در اجرای این عملیات، صددرصد کالا‌ها و اقلام موردنیاز از ظرفیت و توانمندی سازندگان داخلی تأمین شد که این موضوع گامی مؤثر در حمایت از تولید ملی و تقویت توان فنی و مهندسی داخل کشور به شمار می‌رود.

وی گفت: اجرای این اقدامات تخصصی، علاوه بر ارتقای سطح ایمنی و آمادگی عملیاتی سیستم فلر ال پی جی نقش مؤثری در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، صیانت از سرمایه‌های فیزیکی و استمرار تولید پایدار در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی دارد.