بازرسی و تعمیرات تخصصی فلر ال پی جی پالایشگاه پنجم با تکیه بر توان داخلی
مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی از انجام عملیات تخصصی تعمیرات فلر ال پی جی این پالایشگاه با هدف ارتقای سطح ایمنی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین تداوم بهرهبرداری ایمن از این سامانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛
کامبیز صفتی با اشاره به اهمیت راهبردی سیستم فلر در ایمنی و پایداری فرآیندهای پالایشی اظهار داشت: در جریان این عملیات، سلامت مکانیکی سازه و متعلقات فلر مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و آثار احتمالی تخریب، خوردگی ناشی از دمای بالا و ترکهای ایجادشده در بخشهای مختلف تجهیز شناسایی شد.
وی افزود: با توجه به عیوب مشاهدهشده، بهویژه ترکهای موجود در متعلقات نوک فلر، اقدامات تعمیراتی لازم در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام تعمیرات، با بهرهگیری از آزمونهای غیرمخرب صحت و کیفیت عملیات انجامشده مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت.
صفتی با تأکید بر رویکرد خودکفایی و حمایت از توان تولید داخل بیان کرد: در اجرای این عملیات، صددرصد کالاها و اقلام موردنیاز از ظرفیت و توانمندی سازندگان داخلی تأمین شد که این موضوع گامی مؤثر در حمایت از تولید ملی و تقویت توان فنی و مهندسی داخل کشور به شمار میرود.
وی گفت: اجرای این اقدامات تخصصی، علاوه بر ارتقای سطح ایمنی و آمادگی عملیاتی سیستم فلر ال پی جی نقش مؤثری در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، صیانت از سرمایههای فیزیکی و استمرار تولید پایدار در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی دارد.