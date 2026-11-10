کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از نظر دمایی فعلا ثبات نسبی را تا اوایل هفته آینده داریم و دما‌های صبحگاهی در اکثر نقاط استان ۲ تا سه درجه زیر صفر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: براساس خروجی آخرین مدل‌های هواشناسی تا آخر هفته آینده آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری بوده و در برخی ساعات و به ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش موقت و ملایم باد را در پیش خواهیم داشت.

او تصریح کرد: در ساعاتی از بعد از ظهر فردا چهارشنبه افزایش ابر را در آسمان استان شاهد خواهیم بود و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی از مناطق شمال شرقی استان یعنی شهرستان‌های رزن و درگزین دور از انتظار نیست، هرچند بارش‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: همچنین در ساعات بعد از ظهر فردا چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید را در برخی از مناطق استان خواهیم داشت.